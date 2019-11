Travail : les nouvelles mesures pour faciliter l'embauche de personnes handicapées

À l'occasion de la semaine européenne pour les personnes en situation en handicap, de nombreuses actions sont menées pour sensibiliser les recruteurs. "Les entreprises de plus de 20 salariés ont pour obligation d'avoir au moins 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs", rappelle la journaliste Florence Griffond. Et pourtant, le taux de chômage des personnes handicapées reste très important. On note 18% de chômage, c'est deux fois plus que pour les personnes valides. Pourtant, l'année dernière, le taux de chômage des personnes en situation de handicap a baissé de 1,1%.

Le handicap irréversible reconnu à vie

Il reste beaucoup à faire. Certaines mesures ont été prises pour faciliter leur intégration. À partir du 1er janvier 2020, les entreprises de moins de 20 salariés qui ne sont pas soumises à l'obligation légale d'employer des travailleurs handicapés devront déclarer à l'administration combien de personnes handicapées elles emploient. De plus, quand une personne souffre d'un handicap irréversible, celui-ci sera désormais reconnu à vie.

