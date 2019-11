Handicap : cette plateforme permet aux malentendants de communiquer

515 000 personnes. C'est le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap en France en 2018, deux fois supérieur au pourcentage des individus valides. Certains réussissent néanmoins à s'imposer. C'est le cas d'Isabelle, une secrétaire sourde qui réussit à se faire comprendre grâce à une technologie fabriquée en France et unique au monde. Elle travaille dans un collège de 483 élèves dans l'Essonne. Un métier qu'elle exerce avec passion malgré son handicap. Grâce à une plateforme qui lui permet d'avoir une interprète en permanence, elle peut répondre au téléphone et échanger.

"Je me sens à l'égal de mes collègues"

Isabelle Gaud confie : "Je suis complètement autonome. Je n'ai plus besoin de faire appel à mes collègues et je ne les agace pas dans leur quotidien de travail. Je ne les empêche pas d'avancer dans leur travail (...) aujourd'hui je me sens à l'égal de mes collègues entendants par rapport à tout ça". Cédric Mathieu, son patron, reconnait que la technologie a été d'un énorme secours pour son employée. "On se rend compte qu'avec quelques outils de technologie adaptés, ils arrivent parfaitement à faire le travail comme n'importe quel salarié".

