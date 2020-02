Arras : atteinte de trisomie 21, Éléonore Laloux se présente aux municipales

À 34 ans, elle se lance dans le grand bain de la politique. Éléonore Laloux est la première candidate atteinte de trisomie 21 à se présenter aux élections municipales. La jeune femme sera en position éligible sur la liste du maire centriste sortant Frédéric Leturque. "Le maire me fait confiance parce qu'il sait que je suis une femme qui est déterminée, qui aime la vie. Je sais ce que je veux", explique la candidate aux municipales des 15 et 22 mars.

Mettre en avant le civisme et la propreté

Éléonore Laloux vit seule dans son appartement, une autonomie dont elle est fière et qu'elle met en avant. En se présentant, elle espère aussi faire évoluer le regard sur le handicap. "J'aimerais qu'on parle un peu plus des personnes qui sont en situation de handicap. Je milite pour plus d'inclusion", explique-t-elle. Parmi les autres propositions qu'elle souhaite mettre en avant : le civisme et la propreté, des combats très importants à ses yeux.

