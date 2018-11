VIDEO. Votre œil tremble ? Pas de panique…

Drôle de sensation, n’est-ce pas ? Celle de votre paupière s’agitant frénétiquement sans la moindre raison apparente. Il en existe pourtant plusieurs. La fasciculation, autrement appelée myokymia, qui est une contraction musculaire involontaire, peut être causée par de nombreux facteurs : la fatigue, l’abus d’exercices physiques, la surconsommation d’excitants - comme le tabac, l’alcool ou le café - le stress ou encore l’énervement. Passer trop de temps devant les écrans peut également faire "sauter" la paupière. Devant ces derniers, nous oublions souvent de cligner des yeux, ce qui entraîne un assèchement de la rétine et une fatigue plus rapide de nos yeux. D’autres facteurs peuvent être plus aggravants, comme la fumée de cigarette ou l’exposition à une lumière trop forte.

un phénomène sans gravité

Mais pas de panique, ce tremblement de la paupière n’est pas dangereux. "Ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas un problème neurologique", confirme l’ophtalmologue Matthew Palmer. Afin de remédier à la fasciculation, "contrôlez votre stress, dormez et évitez les stimulants comme la caféine", conseille-t-il. Pour vous reposer les yeux, pensez aussi à décrocher des écrans. Si les tremblements persistent, n’hésitez cependant pas à consulter un spécialiste.