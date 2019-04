VIDEO. Médecin du travail, elle s'inquiète pour l'avenir des employés

"On doit pouvoir se reposer de temps en temps", conseille Marielle Dumortier. Médecin du travail depuis 35 ans, elle sillonne l'Île-de-France avec son camion pour recevoir ses patients. Elle ausculte de plus en plus de jeunes salariés souvent submergés par le travail et qui ne parviennent pas à maîtriser cette tension. Certains sont si effrayés à l'idée de perdre leur emploi qu'ils sont capables de continuer à travailler bien que leur santé ne le permette pas. "De temps en temps, le corps il casse, il craque, (…) ils sont toujours au maximum de leurs efforts", explique le médecin.

Un marathon

À 63 ans, Marielle Dumortier va bientôt prendre sa retraite mais elle s'inquiète pour l'avenir des travailleurs. "Où sont les relations humaines ? Est-ce qu'on se dirige vers un monde du travail où il n'y a que la rentabilité qui compte ? Au détriment des salariés ?", s'enquiert-elle. Elle compare certaines entreprises à des marathons sans ligne d'arrivée qui sollicitent l'"hyper-performance" permanente de ses employés. Aujourd'hui, elle encourage les entreprises à proposer de meilleures conditions de travail aux salariés qui, pour la plupart, "ne demandent qu'une seule chose : faire du bon travail."