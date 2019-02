VIDEO. L’Ikigaï une philosophie japonaise pour donner du sens à sa vie

"Avoir une bonne raison pour se lever le matin." C'est ce que veut littéralement dire l'ikigaï, une philosophie de vie japonaise. Pour Christie Vanbremeersch, écrivaine et coach professionnelle, il existe de véritables avantages à pratiquer cet art de vivre. À Okinawa, où il est presque sacré, l'ikigaï serait même une des causes de la longévité de ses habitants. Les Japonais de cet archipel sont connus pour leur bonne santé, pour être actifs jusqu'à la fin de leur vie et pour être bien entourés. Quelques soient leurs âges, ils savent se montrer utiles en fonction de leurs moyens tout au long de leur vie.

Une méthode qui s'exporte en Europe

Depuis quelques années, certaines méthodes de coaching professionnel s'inspirent de l'ikigaï et l'appliquent au monde du travail. Christie Vanbremeersch explique l’accomplissement de cette philosophie à travers l'intersection de 4 cercles construit autour de : « qu’est-ce que je sais bien faire ? Qu’est-ce que j’aime bien faire ? Qu’est-ce qui a du sens pour moi et qui répond à une mission ? Qu’est-ce qui me permet de faire bouillir la marmite ou d’y contribuer de manière significative ? »

Enfin, il est important de s'entourer des bonnes personnes . Ainsi, en conciliant efforts, patience et persistance, l'ikigaï permettrait de marier son ambition professionnelle avec son bonheur personnel.