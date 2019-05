VIDEO. Déforestation, gaz à effet de serre… Fumer nuit gravement à notre environnement

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La cigarette est nocive pour la santé, elle l'est aussi pour l'environnement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production de tabac est responsable de 5 % de la déforestation mondiale. En effet, des forêts entières sont rasées pour la culture des plants de tabac et pour la production de papier. Aussi, lorsqu'elle est inhalée, la fumée rejetée représente 0,2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit presqu'autant qu'un pays comme Israël.

Dangereux pour les enfants

Le tabac n'intoxique pas que les fumeurs. La quasi-totalité de la production est concentrée dans les pays en développement et les conditions de travail y sont répréhensibles. Au Malawi, 80 000 mineurs travailleraient dans les champs de tabac où ils sont exposés à des pesticides nocifs tels que le DDT, interdit dans la plupart des pays développés en raison de son impact environnemental. Anomalies congénitales, tumeurs, troubles neurologiques sont autant de pathologies que peuvent infliger ces substances chimiques.