Vendée : un centre de vaccination au sein de l’entreprise Fleury Michon

L’usine de Fleury Michon à Pouzauges (Vendée) propose à ses salariés mais aussi aux habitants de la ville de venir se faire vacciner par le médecin et les six infirmiers de l’entreprise. Une manière d’accélérer la campagne de vaccination parmi la population.

C’est un lieu assez spécial dans lequel se rendent plusieurs habitants de Pouzauges, en Vendée, mercredi 1er septembre. L’usine Fleury Michon implantée dans la commune sert également de centre de vaccination contre le Covid-19. Le groupe industriel, spécialisé dans la charcuterie et les plats préparés, emploie 2 800 personnes en Vendée. 90% du personnel est vacciné et a pu obtenir rapidement des rendez-vous pour leur famille, qui ont pu recevoir leurs doses au sein de l’entreprise. "C’est très bien pour les gens qui n’arrivent pas à avoir de rendez-vous ailleurs", estime Cindy Loizeau, une salariée dont le mari a pu être vacciné.

1 200 personnes extérieures à l’entreprise ont été vaccinées

Deux fois par semaine, le centre de vaccination de l’entreprise est ouvert à tous. Le médecin et les six infirmiers de la société sont mobilisés. Ils reçoivent 200 personnes dans la journée et notamment des jeunes. À la veille de la rentrée scolaire, nombreux sont les adolescents venus se faire vacciner contre le virus. Au total, 1 200 personnes extérieures à l’entreprise ont été vaccinées ici. L’Agence régionale de Santé a demandé à l’entreprise de continuer à vacciner les habitants au moins jusqu’à la fin de l’année.