Travail : miser sur le bien-être des salariés pour améliorer la performance

40 salariés au pays du père Noël. C'est l'initiative menée par un chef d'entreprise de Seine-Maritime. Ce dernier a décidé d'emmener ses employés pendant 10 jours en Laponie. "Ça a resserré les liens de tout le monde. Entre l'atelier et les bureaux, on n’est pas toujours ensemble (...) on s'est vraiment éclatés", détaille Nathalie Vincent, secrétaire commerciale.

Améliorer le bien-être pour maximiser la performance

Un voyage qui a couté 1000 € par salarié, pour une entreprise qui a multiplié son chiffre d'affaires par 12 en 10 ans. L'objectif était de faire accepter un changement dans la méthode de travail, avec l'arrivée d'un nouveau produit. L'entreprise spécialisée dans le stockage de l'eau commercialise de nouvelles cuves écologiques. Un nouveau produit pour un nouveau procédé de travail. Les salariés ont mis les bouchées doubles pour s'adapter à la mutation. Aucun salarié n'a reçu d'augmentation dans cette entreprise qui propose des émoluments 10 à 15% supérieurs par rapport aux entreprises de la région, à en croire la direction.

