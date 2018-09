Témoignage : vivre avec la migraine

Angélique Delcourt-Bonnet souffre de migraines depuis son adolescence. À la maison comme au travail, elle a appris à s'adapter. Elle ferme les rideaux de son bureau, car la luminosité peut être très difficile à supporter. "Si je suis aveuglée, cela peut me déclencher une crise", explique-t-elle. Malgré ces précautions, les migraines surviennent régulièrement, de façon imprévisible, parfois une fois tous les deux mois, parfois une fois tous les deux jours. "C'est comme si on avait un mateau-piqueur six, sept heures sur la tempe. C'est à se taper la tête contre les murs.", décrit la jeune femme.

De nouveaux médicaments attendus l'an prochain

Angélique croise régulièrement des migraineux qui n'osent pas parler de leur maladie et ont peur de ne pas être pris au sérieux. De son côté, elle dit pouvoir compter sur des supérieurs compréhensifs. Pendant une crise, la migraineuse va dans une salle informatique se reposer au noir, dans un fauteuil. Bonne nouvelle pour les patients avec des migraines fréquentes et sans traitement : l'arrivée de nouveaux médicaments attendus en 2019 en France.