Télétravail : les entreprises se réorganisent

La crise sanitaire a pris place dans nos vies depuis 15 mois, comme le télétravail dans beaucoup d'entreprises. Dans ce centre d'appels, tout a changé. Certains grands plateaux ont été cloisonnés, comme à la maison. Après le jardin d'intérieur, voilà le salon avec accessoires de détente, pour un retour au bureau qui se veut en douceur. Côté télétravail, cette entreprise restera extrêmement flexible. La seule obligation est de travailler au minimum cinq jours par mois sur site.

Un juste équilibre à trouver

Certains fuient le télétravail. "Au début, c'était un plaisir. Je pense que sur un certain temps, c'était un plaisir, parce qu'on était à la maison, on n'avait pas besoin de se préparer très tôt le matin pour pouvoir sortir. Après, sur du long terme, ça commençait à être un peu pesant quand même", raconte Nilay Kemence, conseillère clients. D'autres préfèreront garder un équilibre entre le bureau et le télétravail. Le télétravail durable reste aussi une aubaine pour les plus éloignés.