Télétravail : comment les entreprises sont-elles contrôlées ?

Une inspectrice s’invite dans les entreprises sans prévenir. Et de plus en plus depuis le début de la pandémie. Avec une équipe de France Télévisions, elle vient contrôler le protocole sanitaire dans une start-up parisienne spécialisée dans les cartes cadeaux. La visite commence et, dès la première salle, l’inspectrice constate que des croissants sont posés sur les tables. “Comme la salle n’a pas de fenêtres, il faut essayer d’organiser les pauses et, par exemple, distribuer les croissants et qu’ils [les employés] mangent à l’extérieur”, explique-t-elle.



Vérifier les déclarations

Elle vérifie le port du masque, le respect des gestes barrières et la mise en place du télétravail. “C’est important d’interroger les salariés pour connaître leurs conditions de travail, pour savoir si les déclarations que l’employeur nous a faites correspondent avec la réalité”, souligne Odile Weiss.