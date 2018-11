Souffrance au travail : un établissement conçu pour soigner le burn-out

À Poissy dans les Yvelines, une maison accueille les salariés en souffrance. Un repère pour ceux que le travail a rendu malades. Cette maison est spécialisée dans le traitement du burn-out et l'on vient d'abord pour se confier. Entre ces murs, lors de réunions de groupe, la parole de ces salariés se libère. Pour Thierry Delagne, 58 ans, pâtissier, tout commence avec l'arrivée d'un nouveau patron qui le harcèle. "J'en étais arrivé à faire entre 70 et 75 heures par semaine, payées 2 000 euros. Et sarcastiquement il me disait même d'ailleurs : 'T'es bien bien payé pour ce que tu fais'. Un dimanche midi où j'ai fermé moi-même la boîte, je me suis effondré dans ma voiture", raconte-t-il.

Une thérapie précieuse

Avant de craquer, tous ont tenté de gérer seuls ce mal-être. Marie a d'abord été submergée par un immense sentiment de culpabilité. Portés par le témoignage des autres, les patients se délestent des mots les plus difficiles à prononcer. Une thérapie de groupe très précieuse. Dans cette maison, les psychologues suivent aussi les patients personnellement. Des entretiens pour les aider, mais aussi pour faire reconnaitre le burn-out comme maladie professionnelle. Dans cette maison unique en France, les consultations coutent 50 € et sont à la charge du patient, seul moyen pour l'association d'exister, car elle ne bénéficie d'aucun financement public.

