Santé : les ostéopathes au chevet des télétravailleurs

À seulement 19 ans, Clara Freitas consulte un ostéopathe pour un mal de dos, des douleurs apparues à cause de la position assise prolongée. Cette étudiante en chirurgie dentaire se retrouve plus de cinq heures par jour devant son ordinateur. “Dès fois il y a le visio obligatoire donc on doit rester assis, mais quand il n’y a pas la visio obligatoire, j'essaye de bouger”, raconte la jeune étudiante.

Une accumulation de tensions

“La plupart des gens qui sont en télétravail, en visioconférence, ou en cours en distanciel, ne font plus assez d’exercices physiques, explique l'ostéopathe de Clara. Avec le couvre-feu à 18 heures on ne peut plus faire de sport avec le travail. Et du coup, on se retrouve avec une accumulation de tensions et de postures statiques.” Parmi les autres problèmes dûs au télétravail : rester chez soi peut augmenter la tentation de délaisser son bureau, pour s’installer dans une position souvent encore moins adaptée.

