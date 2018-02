Santé : les dangers des produits ménagers

6.235 personnes ont participé à une étude sur les dangers des produits ménagers. Dans cette enquête, les chercheurs ont fait des analyses pendant 20 ans et ont testé leur capacité pulmonaire. Ils ont noté une perte des capacités respiratoires chez les femmes de ménage professionnelles, mais aussi chez les femmes qui font régulièrement le ménage chez elle comme si elles avaient fumé un paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans.

40 produits mis en cause

L’asthme toucherait en réalité 13,7 % des femmes ayant une activité professionnelle en rapport avec le ménage. Un chiffre plus élevé comparé à celles n’utilisant pas de produits ménagers (9,6 %). "Ces particules sont faites pour nettoyer vos sols pas vos poumons", déplore d’ailleurs Oistein Svanes, membre de l’université de Bergen (Norvège). Les nettoyants de surface, produits assainissant ou odorant et les anti acariens sont riches en composés organiques volatils et surtout dangereux pour la santé. Selon 60 millions de consommateurs, environ 40 de ces produits représentent un risque. Pour les éviter, il est préconisé d’utiliser de l’eau et des chiffons microfibres.