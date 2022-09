Santé : le nombre d'arrêts maladie en 2022 a explosé

En 2022, selon Malakoff Humanis Prévoyance, 42 % des salariés se sont vu prescrire un arrêt maladie. C'est cinq points de plus que pendant le Covid. Pendant le confinement, il y avait beaucoup de gens en chômage partiel, ils restaient chez eux. Quand on a un rhume et que l'on est chez soin, on ne se fait pas arrêter, on continue de travailler. Deuxième chose : il y a eu des opérations chirurgicales qui ont été repoussées, il y a donc eu des arrêts maladie de rattrapage.

46 % des 18-34 ans se font arrêter

La troisième chose, ce sont les dégâts psychologiques du confinement. Qui tombe le plus malade par âge ? Ce sont les jeunes : 46 % des 18-34 ans se font arrêter, contre 34 % pour les plus de 50 ans. Les jeunes ont aussi une volonté d'avoir une vie plus équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ils ne veulent pas se tuer à la tâche, précise le journaliste de France 2, Axel de Tarlé.