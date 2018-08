Réforme des arrêts maladie : qui va payer ?

Édouard Philippe est clair. Dans une lettre adressée aux partenaires sociaux, il estime qu'en matière d'arrêts maladie, "le système actuel est coûteux, inéquitable et déresponsabilisant". Le gouvernement souhaite donc réformer les arrêts maladie et engager une concertation. Il envisageait de faire payer les entreprises, mais, sous la pression du patronat, la mesure est écartée. Les arrêts maladie coûtent cher, 10,3 milliards d'euros en 2017, soit 4,4% de plus en un an.

Mais les syndicats préviennent qu'il n'est pas question de faire payer les salariés en arrêt maladie en diminuant leur indemnisation ou en ajoutant un jour de carence. Le gouvernement demande au patronat et aux syndicats d'engager des négociations pour faire baisser le coût des arrêts maladie. Faute de résultat, il menace de reprendre la main et d'imposer sa méthode.

