Nuisances sonores : l'open space pointé du doigt

L'environnement en open space a été étudié. En tête des nuisances, le bruit vient bien avant la qualité de l'air ou l'éclairage. Pourtant, inventés dans les années 1950 aux États-Unis, les bureaux partagés se sont développés dans le monde entier sous la pression du mètre carré. Mais aujourd’hui, des études montrent qu'en open space le cerveau capte les conversations, ce qui détourne l'attention.

Fatigue, stresse, dépression

Rester concentré demande donc beaucoup d'efforts. "Ça fatigue, ça use, ça crée des dépressions", développe Jean-Luc Puel, président de l'association Journée nationale de l'audition. Mais pour les patrons, à voir un œil sur les employés est un plus. La solution serait de miser sur l'isolation phonique avec des moquettes et des plafonds spécifiques. Soixante-dix ans après l'apparition des bureaux partagés, remettre des cloisons est parfois une bonne option.

