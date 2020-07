Mayenne : 28 personnes testées positives au coronavirus dans un abattoir

28 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans un abattoir porcin de Laval (Mayenne). Le site a fermé et on attend le résultat d'autres tests. "Ce sont 150 nouveaux tests qui ont été réalisés hier (mercredi 1er juillet) après la confirmation de 28 cas positifs de coronavirus dans un abattoir. Ce sont les salariés de la partie découpe, mais aussi des vétérinaires, des sous-traitants ou encore du personnel administratif dont on connaîtra les résultats dans la journée", explique le journaliste Thomas Paga, en duplex depuis Laval jeudi 2 juillet.

Le site va être désinfecté

"C'est donc un nouveau foyer de contamination dans un abattoir en France après des cas en Vendée, dans le Loiret ou encore dans les Côtes-d'Armor. On a appris que, dans les abattoirs, la promiscuité, mais aussi le froid ou encore la ventilation pouvaient être mises en cause dans la transmission du virus. La direction a décidé d'un vide sanitaire, c'est-à-dire d'une désinfection complète du site", précise le journaliste. Le site ne rouvrira pas ses portes avant vendredi 3 juillet.