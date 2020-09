Masques en entreprises : quelles exceptions ?

Le masque est systématique en entreprise mais des dérogations sont possibles. Le nouveau protocole sanitaire du 31 août présenté par le gouvernement rend le porte du masque obligatoire en entreprise. "Dans cet open-space le port du masque est obligatoire, on travaille les uns à côté des autres. On a mis des plexis pour se protéger et protéger les clients. C’est un devoir en tant de chef d’entreprise d’assurer la protection et la sécurité de ses salariés", explique Arnaud de Laubrière, directeur d’une scierie.

Le masque n’est pas obligatoire à l’extérieur

Dans leurs bureaux individuels, les salariés peuvent ôter le masque, à l’exception des réunions. A l’extérieur, le masque n’est pas imposé. Les salariés de la scierie travaillent à l’air libre, ils portent déjà lunette de protection et casque anti-bruit. Geoffroy Fauconnet, scieur, juge le masque incompatible : "C’est compliqué de respirer, la sciure s’accumule c’est encore plus compliqué, au lieu de le changer toutes les quatres heures, il faudrait qu’on le change toutes les une heure".