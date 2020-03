L'essor du télétravail à l'épreuve du Covid-19

En décembre et en janvier dernier, d'après une étude d'Opinion Way, 36% des salariés ont eu recours au télétravail au moins une fois. Parmi eux, 42% ont pratiqué le travail à distance, souvent à domicile, pour la première fois au cours des grèves de la RATP et la SNCF. Preuve que l'expérience a séduit : 91% des sondés comptent renouveler cette pratique.

Circonstances exceptionnelles

La propagation du Covid-19 repose la question du télétravail. Cette fois-ci, l'employeur pourra l'imposer à son salarié. Comme le stipule le Code du travail, cela est possible "en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie", pour "permettre à la fois la continuité de l'activité et garantir la protection des salariés". En revanche, le salarié, de lui-même, ne peut pas imposer le télétravail à son employeur, il faut qu'il y ait un commun accord.

