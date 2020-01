Hôpitaux publics : ces infirmiers qui préfèrent travailler en Belgique

Plus de 1000 médecins et chefs de service ont démissionné de leurs fonctions administratives en moins d'un mois. Ces derniers réclament de nouvelles mesures face à la crise des hôpitaux. Les personnels hospitaliers multiplient les actions pour dénoncer leurs conditions de travail. Certaines infirmières ont quant à elle franchi le pas et la frontière en allant travailler dans des hôpitaux belges.

"Je pense avoir fait le bon choix"

À 23 ans, Marie Magnier, une jeune infirmière parcourt matin et soir les 50 kilomètres qui séparent son domicile de l'hôpital dans lequel elle travaille. Elle a été embauchée en CDD de 6 mois pour un salaire de 2250 euros brut par mois. En Belgique, le salaire moyen d'un infirmier est en moyenne 40% plus élevé qu'en France. "Je pense avoir fait le bon choix. Je fais 45 minutes aller puis 45 minutes retour. Ça a un certain coût financier. Mais ça me permet de devenir une bonne infirmière, je travaille dans des conditions optimales", justifie-t-elle.

