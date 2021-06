Entreprises : les salariés retournent au bureau en présentiel

À Labège, en Haute-Garonne, des employés retrouvent leur entreprise, un peu comme une rentrée des classes. Un accueil spécifique leur a même été réservé pour organiser au mieux leur installation. "Content de revoir enfin du monde, voir les collègues, la vie sociale, je suis ravie d'être là et ça va bien se passer", exulte mercredi 9 juin Nicolas Breard, référent maîtrise d'ouvrage. Jusqu'à vendredi, 5 000 personnes vont prendre possession de leurs bureaux.

"La créativité ne se fait pas derrière un écran"

Dans cette entreprise spécialisée dans le paiement en ligne, 70% de l'effectif était en télétravail. Désormais, l'organisation prévoit de laisser une certaine souplesse aux collaborateurs et de rester deux jours en télétravail. "Nous sommes attachés au fait d'avoir une majorité de jours sur site, on travaille beaucoup en agilité dans le développement et la créativité ne naît pas que derrière un écran sur Teams", explique Anton Bielakoff, directeur général. Jusqu'au mois de septembre, une rotation est mise en place pour respecter la jauge dans les bureaux.