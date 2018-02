Entreprise : salariés au bord de l'épuisement

Le burn-out, Caroline Gleizes-Chevallier l'a vécu. Coach en développement personnel, elle était directrice de clientèle dans le monde du luxe, jusqu'à ce jour, il y a dix ans. "Vers minuit, je me suis littéralement effondrée, avec des maux de tête à hurler, comme s’il y avait une perceuse qui me traversait la tête. J'ai été hospitalisée dans l'heure qui a suivi." Plusieurs mois pour se remettre et au bout, la reconversion professionnelle.

100 000 victimes en 2016

Son burn-out, cette cadre ne l'a pas vu venir. "Vous perdez l'appétit, vous rigolez peut-être un peu moins, tout un tas de choses qui se font au fur et à mesure, qui fait qu'on rentre dans une spirale. Et on ne le voit pas, on n'a pas envie de l'entendre." Certains secteurs professionnels sont davantage exposés aux troubles psychiques : les agriculteurs, les employés, les ouvriers et enfin les cadres. L'académie de médecine parle de 100 000 victimes en 2016. En France, l'épuisement professionnel reste tabou et mal identifié.

