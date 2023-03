Emploi : chez la génération Z, il y a un "retour du collectif" et une recherche d'un métier "qui a du sens", selon l'anthropologue Elisabeth Soulié

"Il y a un retour du nous, du collectif" chez les diplômés qui font leur entrée sur le marché du travail, explique Elisabeth Soulié, anthropologue, essayiste et autrice de La génération Z aux rayons X (aux éditions du Cerf).

Invitée du Talk franceinfo, jeudi 2 mars, elle raconte ce que ces moins de trente ans lui ont confié en entretien : "Le nombre de fois où ils me disent : 'Je préfère avoir un métier, une tâche presque moins intéressante, mais le faire en collectif, le faire ensemble'."

"Les attentes ne sont plus du tout les mêmes. Je ne suis plus là pour me réaliser au sein de ma boîte, mais pour faire quelque chose ensemble".