REPLAY - Le mouvement body positive, l’arnaque ? Le débat du Talk franceinfo

Jeune, mince, belle ou beau : est-il possible de résister aux diktats de la beauté ? C'est le sujet du Talk. Tous les soirs, à partir de 18 heures,Manon Mella et ses invitées débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Avoir la peau lisse, les cheveux soyeux, être mince et musclé : les injonctions esthétiques sont nombreuses. En outre, la démocratisation de la médecine esthétique, des images retouchées et autres moyens de se rendre "plus beau" que l'on est amplifie l'ambivalence que nous entretenons avec notre propre image. Sommes-nous tous et toutes des victimes de la tyrannie de la beauté ?

Manon Mella reçoit Elisabeth Azoulay, anthropologue et autrice de 100 000 ans de Beauté aux éditions Gallimard et Jennifer Padjemi, journaliste et autrice de Selfie : comment le capitalisme contrôle nos corps aux éditions Stock.

Le "body positive", une vraie libération ?

Face aux multiples injonctions à la beauté standardisée, différents mouvements, notamment féministes répondent par le "body positive". Le mouvement prône l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps en particulier via les réseaux sociaux.

Cependant, ce même mouvement recrée des dynamiques problématiques parce qu'elle repose toujours sur des standards, certes nouveaux, peut-être plus inclusifs mais porteurs de violences également. Alors, qu'est-ce qui nous pousse inlassablement dans cette quête de beauté et qu'est-ce que cela dit de nos sociétés ? Comment cette quête évolue et par quels moyens ?

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, et de débat autour de sujets d'actualité et de société.