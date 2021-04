Dans l'Eure, un ostéopathe crée un fauteuil dynamique pour les salariés en télétravail

Depuis plus d'un an, le télétravail est entré dans le quotidien de nombreux Français. Mais attention aux mauvaises postures. Dans l’Eure, un ostéopathe a mis au point un fauteuil ergonomique qui permet de lutter contre les troubles neuro-squelettiques. #IlsOntLaSolution

C’est une chaise de bureau un peu particulière pour laquelle a opté Isabelle. Un fauteuil aux propriétés thérapeutiques qui permet à cette salariée en télétravail d’éviter une assise statique. Équipé d’un système rotatif, il permet au corps d’être toujours en mouvement. "Quand on travaille, on peut faire plein de rotations. L’accoudoir se tourne quand je téléphone, je peux vraiment libérer les trapèzes, je peux aussi le mettre sur les côtés, on peut carrément s’étendre dans la journée. Ça fait vraiment du bien", témoigne Isabelle Dufresne, une télétravailleuse.

Un concept 100 % made in Normandie

Un siège dynamique imaginé et conçu par un ostéopathe et sa compagne dans l’Eure. Il s’adresse à tous les salariés qui passent de longues heures assis devant un écran d’ordinateur. Un concept opportun en ce temps de généralisation du télétravail. "Les salariés sont assis à la maison sur des chaises de cuisines, parfois dans des canapés avec des postures figées. Et en plus, ils ne font plus de sport. Résultat : les troubles musculo-squelettiques explosent chez les personnes qui sont en télétravail", explique Ebénézer Dzogang.

Ces fauteuils ergonomiques conçus avec des matériaux haut de gamme coûtent entre 950 et 1350 euros. Ils sont disponibles sur le site nouform.com. Leur fabrication a été confiée à des artisans locaux.