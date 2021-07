Cyril Chabanier : " Pas de liberté sans responsabilité"

Cyril Chabanier s’est entretenu avec la ministre du Travail. Le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens a abordé avec Élisabeth Borne la question de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. « La question a était mise sur la table aujourd’hui, la ministre nous a annoncé qu’il y avait une volonté du gouvernement d’aller vers la vaccination obligatoire pour tout le secteur du soin. »

Une annonce du président lundi

Les syndicats ont donc été consultés, mais la décision finale revient au gouvernement. « Nous ne sommes pas médecin, on n’a pas un comité scientifique avec nous, nous représentons les salariés qui sont concernés. Mais il s’agit d’une décision de santé publique. » Si dans leur grande majorité les syndicats suivent les recommandations des scientifiques, la question d’élargir à d’autre corps de métier voir à toute la population la vaccination obligatoire divise.

« La liberté de choix est importante il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Si on fait le choix de ne pas être vacciné, on assume les conséquences de ce choix. » De la voix de son président, la CFTC est favorable au pass sanitaire et vaccinale élargi.