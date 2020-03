Covid-19 : les entreprises s'organisent

En arrivant au travail, les salariés de cette entreprise de Saint-Victurnien (Haute-Vienne) ont un nouveau réflexe, tout le monde y passe, journalistes compris. Un cas de fièvre serait signalé au Samu et la personne repartirait, mais tout cela est bien vécu. "Je suis les règles que l'on me donne, je prends ma température, je vais travailler et je me lave les mains régulièrement", indique Chloé Duport, chargée de mission RH chez EuroPLV. On ne se serre plus la main, on ne se fait pas la bise.

Prise de température ou questionnaire

"Ça change un peu l'ambiance, c'est un peu moins convivial, mais bon. J'espère que cela ne va pas durer", indique Jessy Marchand, responsable d'impression chez EuroPLV. La direction met en avant le principe de précaution pour protéger les salariés et éviter une mise en quarantaine."Nous, on ne veut pas faire de panique, c'est vraiment un message de précaution", précise Florent Orsi, responsable communication chez EuroPLV. Dans cette autre entreprise, qui fabrique et décore des cartons, il n'y a pas de thermomètre à l'entrée, mais un questionnaire systématique pour savoir si le visiteur peut potentiellement être touché par le virus.

Le JT

Les autres sujets du JT