Covid-19 : l’Assurance Maladie dresse un premier bilan des demandes d’arrêts

Il est possible depuis le 10 janvier 2021 de se faire arrêter immédiatement, sur internet en quelques clics, et d’obtenir un arrêt de travail sans délai de carence, et sans voir le médecin. “Selon les premiers résultats de l’Assurance Maladie, les salariés n'utilisent pas le Covid comme prétexte à l’absentéisme”, explique le journaliste France Télévisions Jean-Paul Chapel, sur le plateau de France 2. L’objectif est de s’isoler le temps d’obtenir le résultat du test Covid.

3 000 demandes par jour

“Depuis cette date, ce sont 3 000 demandes d’arrêts par jour qui sont enregistrées”, un chiffre qui n’est pas si important puisqu'en temps normal “on compte 30 000 arrêts par jour", poursuit le journaliste. La durée moyenne de ces arrêts est d’environ 1,9 jour, soit le temps nécessaire pour obtenir des résultats de test PCR. Pour 30% de ces demandes, le résultat s’est avéré positif, contre 7% en moyenne. “Ces arrêts répondent bien à un besoin”, conclut Jean-Paul Chapel

