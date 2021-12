Covid-19 : fermeture d'école et annulation d'événements dans le Nord

B. Six, A.Lépinay, A.-M. Boudin

À Herlies, dans le département du Nord, le village est dans le flou d'une situation épidémique devenue incontrôlable. Avec cinq classes fermées sur neuf dans l'école de la ville et neufs agents municipaux en arrêt maladie sur 28, le maire a pris une mesure radicale. "Ces derniers jours, le taux d'enfants testés positifs n'a cessé d'augmenter, j'ai donc pris la décision de fermer notre école", explique Bernard Debeer, maire sans étiquette d'Herlies, sur les réseaux sociaux de la ville.

225 enfants sans école

Les décisions sont les suivantes : annulation du marché de Noël, fermetures des classes, fermeture des salles municipales de la ville. "C'est dommage, on voulait vraiment faire le marché de Noël, mais je pense que cette décision est vraiment la meilleure", témoigne une habitante de la ville d'Herlies. 225 enfants ne vont plus à l'école et les parents doivent s'organiser. "Je suis de corvée de nounou et après c'est ma femme qui prendra la suite", rapporte un père de famille.