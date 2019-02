Comment les Français utilisent-ils leur pause-déjeuner ?

"Si l'on compare avec nos voisins européens, nous sommes moins nombreux à déjeuner à la cantine", explique la journaliste Valérie Heurtel en plateau. Seulement 40% des Français déjeunent en effet à la cantine, contre 60% des Belges ou 49% des Portugais. En revanche, les Français ne sont pas davantage friands du restaurant : trop cher, trop long, trop lourd, seulement 26% des salariés y déjeunent, contre 38% des Italiens par exemple.

Ne pas manger devant l'ordinateur

Pour autant, où qu'ils déjeunent, les Français se débrouillent assez bien pour manger sainement. Et sur ce point, il y a des règles à respecter. "Manger sain c'est aussi prendre le temps. Évitez d'avaler votre sandwich tout en continuant à travailler sur l'ordinateur sinon votre cerveau ne va pas enregistrer que vous avez mangé et vous aurez de nouveau faim une demi-heure plus tard", explique Valérie Heurtel.

