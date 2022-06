Canicule : des professions à haut risque en raison de la chaleur

La chaleur a rendu bon nombre de professions difficiles à pratiquer. Pour les artisans qui exercent leur métier sur des toits, les températures ont transformé leur travail en une tâche harassante. "Sur le toit, on peut avoir 45°C facilement selon ce qu’on travaille comme matériaux (…) ça peut monter à 50, 55°C", témoigne l’un des artisans. De l’eau sur les vêtements et sur des torchons, ou bien commencer plus tôt le travail : chacun a sa technique pour éviter de subir les fortes chaleurs.

Près de 60°C dans les cuisines des restaurants

Pour les livreurs indépendants qui sillonnent les rues de Paris à vélo, la mission est très difficile. "Il faut monter les escaliers sans ascenseur, c’est dur mais on fait avec", déplore l’un d’entre eux. Dans les cuisines des restaurants, la chaleur peut avoisiner les 55 ou 60°C. "Si jamais on a des casseroles en plus, qui dégagent un peu de vapeur, on peut monter un petit peu plus", explique un chef de restaurant. Les frigidaires doivent être aussi régulièrement surveillés. Les températures devraient être encore plus intenables samedi 18 juin.