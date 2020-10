Belgique : la situation sanitaire à Bruxelles et en Wallonie s'aggrave

En Belgique, la situation sanitaire s'aggrave à Bruxelles et en Wallonie. "Comme partout en Europe, l’épidémie est repartie à la hausse, mais plus rapidement qu’ailleurs", rapporte le journaliste Julien Gasparutto en duplex de Bruxelles pour le 19/20, dimanche 18 octobre. "Par exemple, le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de contaminations pour 100 000 habitants, est deux fois plus élevé en Belgique qu’en France", poursuit-il.

D'autres restrictions à venir

La situation est tellement critique dans de nombreux hôpitaux que le ministre de la Santé n'hésite pas à parler de "tsunami", et à qualifier la situation "d'incontrôlable". Des mesures entreront en vigueur lundi 19 octobre, comme la fermeture des cafés et des restaurants pendant un mois, ainsi que la mise en place d'un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin. Le télétravail va redevenir la norme. "D’autres restrictions pourront intervenir dans les prochains jours dans la culture, le sport, dans toutes les activités non essentielles, prévient déjà un autre responsable politique du pays", ajoute Julien Gasparutto.

Le JT

Les autres sujets du JT