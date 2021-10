BRUT

Victor Lora a 33 ans et il est à la retraite. "Aujourd'hui, il y a une vraie quête de liberté finalement, de pouvoir être soi-même, s'occuper de soi-même, de sa vie et de choisir quelle sera sa trajectoire", estime-t-il. Victor fait partie du mouvement Indépendance Financière Retraite Précoce. Le déclic a lieu dans le métro en se rendant au travail. “J'ai vu une femme assise, entre quarante et cinquante ans et elle avait l'air un peu dépressive et je me suis dit : "Je me dirige directement vers ça, donc il faudrait peut être que je réfléchisse à quelque chose"" Très vite naît l'idée d’une retraite précoce. "Donc j'économisais 70 à 80 % de ce que je gagnais et ça, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Donc, ça veut dire, même si vous êtes habitués à aller au restaurant, vous n'y allez quasiment plus, vous voyez moins vos amis, vous vous mettez en colocation, vous partez quasiment plus en vacances. Donc je suis devenu assez drastique là-dessus", confie-t-il.

Cette approche américaine est destinée à des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Victor se réjouit de faire ce qu'il veut de sa vie. "Je pense que le niveau de dépressions et de burn out a quand même augmenté et en tout cas ce qui en ressort, c'est qu'on se dit : "Ok, si à un moment je suis pas bien et j'ai envie de faire un break et peut-être prendre un mois pour aller je ne sais pas, au fin fond de la Bourgogne-Franche-Comté pour être dans une maison et faire un break, il faut que je puisse le faire et du coup, il faut que je me sépare de ce besoin d'argent et là, je pense que c'est assez fort sur nos générations", conclut-il.