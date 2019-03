Travail : un cumul emploi-retraite pour cotiser davantage ?

Le cumul emploi-retraite pourrait devenir plus avantageux financièrement. Aujourd'hui, les retraités qui ont un emploi n'obtiennent aucun droit nouveau pour leur pension. Elle reste stable. À l'avenir, les retraités qui travaillent pourraient, en plus du salaire, obtenir des points supplémentaires pour leur pension, qui s'en trouverait plus élevée. Pascal Poulain, 66 ans, retraité, travaille tôt le matin comme livreur de presse. Son travail lui rapporte 700 € par mois en plus de sa pension, qui s'élève à 1 700 € net. Une retraite qui continuerait d'augmenter, cela le réjouit.

Les partenaires sociaux sont méfiants

L'idée de modifier le cumul emploi-retraite va être soumise aux partenaires sociaux. La CGT est opposée à la poursuite d'une activité à la retraite, tandis que FO et la CFTC sont très mitigés sur la proposition. La réforme sur les retraites pourrait être votée à l'automne, mais elle ne devrait entrer en vigueur que dans cinq ans.

