"ToitMoiNous" : une communauté intergénérationnelle et collective

Ils habitent tous à Villeneuve-d'Ascq (Nord), se sont fait construire une maison blanche et vont y passer leur retraite au milieu des cris des enfants. Une communauté qui regroupe tous les âges, mais chacun a son appartement. Ils partagent le jardin, un atelier, une buanderie et un studio pour les invités. Ils administrent les espaces collectifs eux-mêmes : c'est un habitat participatif. Tous s'entraident autant que possible. L'initiative a été baptisée les "ToitMoiNous".

"Vital pour la société"

Régis et Françoise ont 76 ans tous les deux, quatre enfants et quatre petits-enfants, mais ils se sont mis en quête d'une solution alternative pour leur retraite. Ils ont même troqué une maison de 110m² avec jardin pour un appartement de 75m². Car François avait une hantise au moment de sa retraite : finir comme sa mère à la charge de ses enfants. Mais pas question de finir en résidence senior non plus. "On réduit notre espace et on l'agrandit avec le collectif et les espaces communs", décrit-elle. "Tous les gens qui sont là, je ne les aurais probablement pas rencontrés dans une vie ordinaire. C'est vital pour la société de créer des endroits où il y a du lien, où les gens se rencontrent, se parlent, collaborent", confie Régis. Malgré les bisbilles au sein de la communauté, la bienveillance et l'entraide restent les maîtres du jeu.