Santé : combien vieillir à domicile coûte aux seniors ?

Comment vieillir chez soi, aujourd'hui en France ? Le point avec la journaliste Anne-Claire Le Sann, présente, mardi 29 novembre, sur le plateau du 19/20.

Bien vieillir chez soi, le plus longtemps possible, a un coût, qui a été évalué par une enquête. "13 971 euros par an, soit près de 1 200 euros par mois, un chiffre en hausse de 6,83 % pour les 15 millions de retraités de 65 ans et plus", rapporte la journaliste Anne-Claire Le Sann, présente, mardi 29 novembre, sur le plateau du 12/13.

Les frais augmentent avec l'âge

Le loyer, l’eau, l’électricité et l’alimentation ne sont pas pris en compte. "En revanche, ce budget compte 25 produits et services, comme l’aide à domicile, les dépenses de mutuelles, le matériel médical, l'aménagement du domicile, éventuellement la convention obsèques, et [les] abonnement à des associations", détaille la journaliste. Plus on vieillit, plus les frais augmentent : en moyenne 827 euros par mois entre 75 et 85 ans, contre 2019 euros par mois après 85 ans. À titre indicatif, le prix médian d'un Ehpad est de 2 004 euros.