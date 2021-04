Royaume-Uni : les retrouvailles d'un couple de retraités bouleversent les internautes

Un couple de personnes âgées britanniques s’est retrouvé après plusieurs mois de séparation, à cause de la pandémie de Covid-19. La vidéo de leurs retrouvailles a ému, sur les réseaux sociaux.

Mary n’ose pas y croire : son époux est bien là, devant elle. D’un élan, elle lâche son déambulateur pour faire les derniers pas. Un regard, une étreinte, et un baiser, des sanglots : ces images ont ému le Royaume-Uni. La vidéo a été vue plus de 7 millions de fois. Ce couple de retraités ne s’est pas vu depuis des mois à cause du Covid-19 : ils étaient contraints de vivre dans deux maisons de retraite différentes. Ils ont enfin pu emménager ensemble dans une résidence près de Manchester.

Des internautes touchés en plein cœur

Sur les réseaux sociaux, ces images ont résonné chez beaucoup d’internautes, eux-aussi séparés d’un être cher à cause de l’épidémie. Nombreux témoignent de la mort d’un être aimé. Le couple a reçu depuis de nombreux cadeaux, comme un goûter à l’heure du thé, qu’ils ont partagé l’un auprès de l’autre, main dans la main.