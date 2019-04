Retraites : que vont devenir les pensions de réversion ?

Les pensions de réversion sont un sujet sensible de la réforme des retraites. C'est la pension dont on peut bénéficier à la mort de son conjoint et qui peut atteindre 50 à 60% de la retraite du disparu. Près de 4,5 millions de personnes en bénéficient et en majorité des femmes. Mais le système est complexe, il comporte 13 dispositifs. Alors le gouvernement veut le simplifier avec un nouveau mécanisme. Ce dernier serait calculé à partir des retraites du couple. Au final, la pension du survivant atteindrait 66% des retraites des deux conjoints selon une piste de travail.

Une perte de revenu pour le survivant

Selon la CGT, le système entraînerait une perte de revenu pour le survivant par rapport au système actuel. Laurent Pietraszewski, député de la majorité du Nord, explique que rien n'est figé et que le taux est soumis à la concertation. La réforme des retraites pourrait être votée au Parlement à l'automne.

