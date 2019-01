Retraites : les négociations reprennent pour un régime universel simplifié

Elles avaient été décalées deux fois en raison de la crise des "gilets jaunes", mais cette fois-ci les négociations sur la réforme des retraites reprennent lundi 21 janvier. Le but est de poursuivre les concertations avec les partenaires sociaux sur le futur régime de retraite universel qu'Emmanuel Macron veut plus simple. "Il faut dire que notre système est devenu illisible", confirme le journaliste de France 3 David Boéri.

De trop grandes inégalités

"À l'issue de leur carrière, près de six Français sur dix se retrouvent affiliés à au moins trois régimes différents, avec à la clé des inégalités de traitement", indique-t-il. "Prenons par exemple le cas de deux salariés qui auraient partagé leur carrière entre public et privé. Au final, pour un salaire équivalent, la pension de retraite sera plus importante pour celui qui a commencé sa carrière dans le privé", illustre le journaliste.

