Retraites : le système en France est le plus généreux de l'UE

Le plus généreux actuellement est le système de retraites français, en se basant sur deux critères : l'âge effectif et le taux de remplacement. L'âge effectif de départ est de 63,5 ans. C'est deux ans de plus en Allemagne, trois ans de plus aux Pays-Bas et trois ans et demi de plus en Grèce. Il n'y a que dans deux pays où les actifs deviennent retraités plus tôt : en Slovaquie et à Malte, affirme Valéry Lerouge, correspondant pour France Télévisions à Bruxelles (Belgique).

28% de son dernier salaire pour un Anglais

S'agissant du niveau des pensions, en moyenne, un retraité français touche 70% de son dernier salaire. c'est 82% en Espagne, certes, mais quasiment partout ailleurs dans l'Union européenne c'est moins : 65% en Italie, 48% en Allemagne et même 28% au Royaume-Uni, conclut le journaliste.