Retraites : la réforme vue par les seniors

Le soleil est de retour sur la plage, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes). Il n'empêche que, la réforme des retraites occupe beaucoup les conversations des retraités. "J'étais dans la fonction publique, je sais ce que c'est. J'ai un mari qui a travaillé dans le privé, je sais aussi ce que c'est", raconte Marie-Hélène Graziani, retraitée. Pour elle, c'est sûr: "il faut vraiment des réformes, parce qu'il y a trop de disparités".

Le système actuel est à bout de souffle

"C'est évident qu'on va avoir de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs et qu'il faudra donc travailler de plus en plus ajoute", commente Alain Bellotto, retraité. Pierre Ginoux, lui aussi retraité, "comprend la colère des gens. Ils ne savent pas où ils vont". Tous s'accordent sur un point, le système actuel est à bout de souffle.

Le JT

Les autres sujets du JT