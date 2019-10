Retraite : les Allemands travailleront-ils jusqu'à 69 ans ?

L'Allemagne devra-t-elle mettre en place le travail jusqu'à 69 ans pour le départ en retraite à taux plein ? C'est en tout cas une piste proposée par la banque centrale allemande, car ce serait selon les experts le seul moyen de faire face au vieillissement de la population. Mais l'idée ne fait pas forcément consensus. La loi allemande a déjà repoussé l'âge de départ à la retraite de 65 ans en 2019 à 67 ans à 2030, et la Bundesbank pense inévitable de passer à 69 ans et 4 mois en 2070.

"On vit de plus en plus vieux"

"Le système de retraite sera soumis à une pression considérable à l'avenir", en raison de l'espérance de vie qui continue d'augmenter, justifient les spécialistes de la banque. "Je ne fais pas partie de ceux qui veulent travailler plus, mais c'est sûrement nécessaire. On vit de plus en plus vieux", explique une passante. "C'est classique des politiques : ce qu'ils ont foiré, c'est aux autres générations de le rattraper", estime une Allemande désabusée. La gauche allemande a réagi négativement à cette proposition.

