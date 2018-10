Retraite : l'âge légal de départ en Europe

L'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans en France. Est-il plus ou moins élevé que dans les autres pays européens ? Le journaliste Jean-Paul Chapel fait le point sur le plateau de France 2. "Seule la Suède a un âge légal de départ inférieur, c'est 61 ans. Mais le système est plus flexible", explique-t-il. En effet, "dans la pratique, les Suédois sont incités à partir plus tard que cet âge légal. Sinon, pour la plupart de nos voisins, c'est 65 ans. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne (pour les hommes uniquement, car c'est 60 ans pour les femmes). Quant à l'Italie, le Portugal et les Pays-Bas, c'est 66 ans".

Objectif 67 ans dans trois pays

Néanmoins, "trois pays ont déjà programmé de repousser l'âge légal pour garantir l'équilibre financier. L'objectif est de 67 ans pour l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas". Et cela, "au plus tard, en 2029", conclut le journaliste.

