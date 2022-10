Retraite à 66 ou 67 ans : "Ce ne sont pas les projets du gouvernement", assure Marc Ferracci

Sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, lundi 10 octobre au matin, le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Marc Ferracci, est revenu sur la pénurie de carburant. "Je pense que là, la situation devrait s'améliorer pour deux raisons : d'abord parce qu'on va réapprovisionner un certain nombre de stations et ensuite parce que, je l'espère, les négociations vont s'engager et j'espère surtout que la grève va s'alléger, s'arrêter."

"On ne doit avoir aucun tabou sur la question de l'emploi des seniors"

Questionné sur les propos d'Édouard Philippe, qui a confié ce week-end dans les colonnes du Parisien être partisan de reporter l'âge légal du départ à la retraite à 65, 66 ou 67 ans, Marc Ferracci a assuré que 66 ou 67 ans, "ce ne sont pas les projets du gouvernement". Interrogé ensuite sur les difficultés des seniors à trouver un emploi, Marc Ferracci a expliqué qu'il y a "plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Le premier, c'est de faire la transparence sur les boîtes qui embauchent des seniors". Marc Ferracci a alors évoqué un projet similaire à l'index égalité homme-femme qui serait sur la table. "On ne doit avoir aucun tabou sur la question de l'emploi des seniors", a estimé Marc Ferracci.