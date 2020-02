Réforme des retraites : une dixième journée de mobilisation est prévue le jeudi 20 février

La neuvième journée de mobilisation a eu lieu jeudi. Elle a rassemblé 121 000 personnes partout en France, selon le ministère de l'Intérieur.

Et maintenant, rendez-vous le jeudi 20 février. L'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU et plusieurs organisations de jeunesse) appelle à une nouvelle "journée de convergence de grèves et de manifestations" contre la réforme des retraites, ce jour-là. Il s'agira de la dixième journée de mobilisation.

Dans son communiqué, publié jeudi 6 février dans la soirée, on apprend aussi l'intention de l'intersyndicale d'organiser une "contre-conférence" de financement, courant mars, "pour débattre largement et publiquement des solutions et propositions envisageables pour un projet sérieux d'amélioration des régimes de retraite". Elle appelle également à préparer "de nouveaux temps forts de mobilisation, autour du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes".

Les opposants à la réforme des retraites étaient de nouveau dans la rue, jeudi 6 février, pour réclamer l'abandon du projet. A Paris, le cortège de la gare de l'Est vers la place de la Nation a rassemblé 15 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 130 000 selon la CGT. Plus globalement, la place Beauvau estime que 121 000 personnes ont manifesté partout en France. Suivez cette journée en direct sur franceinfo.

Des chiffres en hausse par rapport à ceux donnés par le ministère lors de la précédente journée interprofessionnelle de grève et de manifestations, le 30 janvier. Ce jour-là, il avait dénombré 108 400 manifestants en France, dont 13 000 à Paris.