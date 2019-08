Réforme des retraites : "Savoir perdre du temps pour en gagner"

Les débats sur la réforme des retraites n'ont pas fini de faire rage. Alors qu'Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur de la durée de cotisation plutôt que sur l'âge, des questions se posent autour de la réforme. "Quand vous voulez enterrer une réforme, vous ne cherchez pas d'alliés. Or c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a dit qu'il préférait un accord sur la durée de cotisation, c'est une main tendue à Laurent Berger", explique Alexandra Bensaïd. "Il veut aussi que le régime soit à l'équilibre financier en 2025. Signal à Matignon, signal à la droite. Et puis il a insisté sur la concertation, la négociation, la discussion. À six mois des municipales, quand on redoute l'explosion sociale, il faut savoir perdre du temps pour en gagner, c’est-à-dire pour réformer", ajoute-t-elle.

Les cadres désavantagés

Une méthode douce, mais quel fond dans cette réforme ? "Sur le fond, les 'gilets jaunes' ont changé l'ordre des gagnants et des perdants. (…) lorsqu'Emmanuel Macron vous dit qu'il préfère jouer sur la durée de cotisation, ce sont les cadres qu'il désavantage. Des cadres visés aussi par l'assurance chômage. Il veut gommer l'étiquette de président des riches et donner du pouvoir d'achat aux classes moyennes", rappelle Alexandra Bensaïd.

