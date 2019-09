VIDEO. Réforme des retraites : les carrières hachées vont-elles trinquer ?

Parmi les possibles perdants de la future réforme des retraites, les personnes aux carrières professionnelles hachées sont inquiètes. A 52 ans, Nathalie Ygé craint pour sa future situation. Elle a fait neuf entreprises en tout depuis 32 ans, entrecoupés par des périodes de chômage, et craint de devoir travailler plus longtemps. "Cela aura un impact aussi sur la durée. Si on veut effectivement une retraite à taux plein, ça veut dire que vous êtes obligés de travailler plus longtemps", analyse-t-elle.

Des futures retraites très faibles ?

Certains travailleurs ont enchaîné les contrats courts avec de bas salaires. Ils craignent de ne pas avoir assez cotisé et de ne plus s'y retrouver si la réforme passe. "On va calculer sur l'ensemble, et l'ensemble, moi c'est une catastrophe, c'est un gruyère. (...) Je vais toucher quoi avec des salaires pareils", s'interroge Yannick, un travailleur à la carrière hachée.

Le JT

Les autres sujets du JT