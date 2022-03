Pouvoir d'achat : quand le quotidien des retraités devient un combat

Dominique était facteur, Ginette, caissière. Tous deux sont désormais à la retraite. Au supermarché, ils font la chasse aux bonnes affaires et privilégient les marques distributeurs, moins chères. À eux deux, ils touchent 2 500 euros par mois. Le couple ne s'autorise plus de sorties, plus de restaurant et pas de voyage. "Les amis nous demandent [pourquoi] on ne part pas plus, mais on ne peut pas, si on n'a pas les moyens", s'attriste Dominique. Avant d'ajouter : "Ça nous fait quand même quelque chose, qu'on nous dise ça et qu'on ne puisse pas le faire".

500 000 retraités exercent une activité professionnelle

À 64 ans, Juliette touche une pension de 950 euros par mois, et son mari touche 1 000 euros. Dans l'appartement, qu'ils louent 700 euros par mois, l'hiver a été frais. "Il faudrait qu'il fasse -5 pour qu'on allume [le radiateur]", dit-elle. "C'est vivre en calculant tout. Je n'avais pas l'habitude", confie Juliette. Pour tenir son budget, la retraitée a repris un emploi : elle corrige des copies pour un organisme de formation. "Je me pose la question : 'Jusqu'à quand je vais travailler, encore ?' Alors que j'aimerais bien avoir un peu de temps pour profiter de la retraite, tant que je suis encore jeune retraitée", ajoute-t-elle. Comme elle, 500 000 retraités exercent une activité professionnelle.